Helsedirektøren: Ja, vi tror koronasyke blir immune

Helsedirektør Bjørn Guldvog er nå tydelig på at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

– Dette har vært mye diskutert. Det vi nå tror, er at de som har vært gjennom sykdommen, får en type immunitet. Det som fremdeles er usikkert er hvor lenge man blir immun – om det er snakk om uker, måneder eller år. Og om det spiller en stor rolle om man har hatt en alvorlig sykdom eller en lett sykdom, sier Guldvog til NTB.

Helsedirektøren understreker imidlertid at Verdens helseorganisasjon (WHO) fremdeles advarer mot å basere seg på såkalt flokkimmunitet- altså at man lar mange nok i samfunnet bli immune for å stanse spredningen.

– Det har store omkostninger å la en stor del av befolkningen bli syke. Da vet vi også at det er mange som blir kritisk syke. Og så er det fortsatt usikkert om de som har vært gjennom sykdommen kommer til å ha langvarig immunitet og dermed kan være helt trygge i fortsettelsen, sier Guldvog.

Smittesertifikat

– Hva betyr immuniteten for dem som har vært syke. Trenger de ikke lenger være bekymret?

– Det er det som er så vanskelig å vite, sier Guldvog.

Han viser til at enkelte land har tenkt på å utstede en type immunsertifikater til de som har vært gjennom sykdommen, hvor det slås fast at de har bygget antistoffer og kan bevege seg fritt ute i samfunnet.

– Da kunne man jo tenkt seg at man kunne åpne opp grensene for dem, la dem fly til andre land, og at de kunne bevege seg inn på sykehus hvor det er smittede mennesker. Det ville vært flott om det var sånn. Men WHO sier at det er vi ikke trygge på ennå, sier han.

Én prosent smittet

Folkehelseinstituttet (FHI) anslo i forrige uke at om lag 1 prosent av befolkningen har hatt covid-19. Dermed er det trolig relativt få her til lands som har utviklet immunitet mot sykdommen.

Guldvog tror ikke at immuniteten får så mye å si for hvordan myndighetene jobber videre for å begrense smitten. Blant annet på grunn av usikkerheten.

– Men det er klart at hvis vi får kunnskap om at man bygger en type varig immunitet, så kan dette få en innvirkning på hvordan vi tenker.

WHO-advarsel

Søndag gikk WHO ut og advarte om at mennesker som har blitt friske, kan ha en tendens til å ignorere råd om folkehelse fordi de tror de ikke lenger er en fare for seg selv eller andre. Organisasjonen frarådet også bruk av immunitetspass for folk som har fått virussykdommen.

På generelt grunnlag støtter WHO likevel at folk testes for antistoffer mot koronaviruset.

– Det er avgjørende for å kunne forstå omfanget av – og risikofaktorene knyttet til – smitten, sa organisasjonen i helgen og tilføyde at dagens tester imidlertid ikke kan fastslå hvorvidt antistoffer kan forhindre en ny infeksjon.

(©NTB)