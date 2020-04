Helsedirektøren: Kommuner som mangler utstyr må melde fra

Vi helt avhengige av at kommuner melder fra hvis de mangler utstyr, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag viste helsedirektøren til meldinger fra enkelte hold om at eldreomsorgen ikke blir behandlet på lik linje med resten av helsetjenesten i koronakrisen.

– Vi har laget et system der utstyr kjøpes inn, fordeles og distribueres nasjonalt slik at alle helseinstitusjoner skal få det utstyret de trenger. Hvis det viser seg at dette systemet bør endres, skal vi selvsagt gjøre det. Men vi er uansett helt avhengige av at kommunene melder fra hvis de mangler utstyr.

