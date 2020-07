Helsedirektøren: Uheldig at kommuner har ulik testpraksis

Bjørn Guldvog mener det er uheldig at kommuner har ulik testpraksis. Den siste uka har flere turistkommuner bedt besøkende dra hjem om de trenger testing.

– På informasjonstelefonen får vi veldig mange spørsmål som dreier seg om testing, og at kommunene praktiserer testkriteriene på forskjellige måter. Det er uheldig, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Han minnet om smittevernlovens paragraf 7,1 og understreket at kommunene ikke har adgang til å nekte turister testing når det foreligger grunn til mistanke om smittsom sykdom, som covid-19. Dette gjelder også utenlandske statsborgere.

I forrige uke oppfordret blant annet Kragerø-ordfører Grunde Wegar Knudsen turister som kommer langveisfra, dra hjem for å teste seg om de har koronasymptomer.

– For allmennfarlige smittsomme sykdommer er dette en gratis test for pasienten, også for utenlandske statsborgere, sa Guldvog.

(©NTB)