Helseministeren fraråder fylle-julebord

Helseminister Bent Høie (H) fraråder folk å gjennomføre tradisjonelle julebord med fyll og fanteri. Men en hyggelig samling med kolleger er greit.

Helseminister Bent Høie opplyser til Dagbladet at det er mulig å gjennomføre julebord til tross for epidemien i Norge. Men man bør unngå tradisjonelle julebord med mye fyll.

– Dersom man tenker å gjennomføre julebord som er i tråd med parodien av et julebord, så bør man ikke gjøre det. Dette fordi at vi vet at det kan føre til tett kontakt og øke smitterisikoen, sier Høie til Dagbladet.

– Men å ha en hyggelig samling med kolleger er greit så lenge det gjennomføres i tråd med de gjeldende smittevernrådene.

Helseministeren sier man kan fordele de ansatte på flere julebord til forskjellige tidspunkter.

– Men man skal overholde énmetersregelen gjennom hele arrangementet, sier Høie.

