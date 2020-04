Helseministeren håper alle med koronasymptomer kan testes neste måned

Myndighetene har som mål at alle med symptomer på koronavirus, skal ha mulighet til å teste seg i løpet av mai måned, sier helseminister Bent Høie (H)

Høie kom med opplysningen på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

I mars ble det innført inngripende tiltak for å slå ned smittespredningen i Norge, men mandag sa helseministeren at spredningen i samfunnet nå er så lav at vi forsiktig kan åpne opp igjen.

– Men for at vi skal beholde kontrollen mens det skjer, må vi spore smitte enda bedre og teste enda flere, sa Høie.

– Vi er i ferd med å trappe opp testingen, og i løpet av mai er målet vårt at alle med symptomer skal ha muligheten til å teste seg. De gruppene som nå prioriteres for testing, er lærere og elever, samt ansatte i skolefritidsordningen, sa Høie.

Antall smittede i Norge er 7.533 per mandag.

