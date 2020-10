Helsemyndighetene prøver ut hurtigtester i Oslo

I november skal nye hurtigtester prøves ut i Oslo. De nye testene vil gi svar på om du er koronasmittet eller ikke i løpet av 15-20 minutter.

Etter at testene er prøvd ut i hovedstaden, skal Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere om, når og hvor de skal tas i bruk, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Hurtigtestene vil kunne styrke testkapasiteten betydelig, og i kommuner der man har lange avstander til et laboratorium, vil hurtigtester være viktige.

Hurtigtesten vil bli tatt ved å bruke en vattpinne i nesen – på samme måte som prøver tas i dag. Testen vil gi et automatisk svar i løpet av 15-20 minutter uten at prøven må sendes til et laboratorium.

Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester og har opsjon på ytterligere 2 millioner.

