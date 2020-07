Helsemyndighetene skal revurdere én-metersregelen i kultursektoren

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å revurdere hvordan avstandsreglene praktiseres på teatre, kinoer og konsertsaler.

Det kom fram etter at representanter fra regjeringen og Helsedirektoratet onsdag møtte kultursektoren for å få innspill til praktisering av én-metersregelen.

Blant annet skal det vurderes om meteren skal beregnes fra nese til nese, eller skulder til skulder.

Håper på nese-mål

Danmark er blant landene som har gått for nese-varianten, noe Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten håper også vil skje i Norge.

– Da kommer mange flere publikummere inn. Inntektene kommer opp på et riktig nivå, og man setter ikke arbeidsplasser i kultursektoren i fare igjen, sier Bratten, som deltok på møtet.

Hun opplevde at kultursektoren ble tatt på alvor i møtet og er glad for at det Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå skal se på avstandsreglene.

– Det var et konstruktivt møte. Vi fikk alle komme med innspill og fikk understreket viktigheten av en balanse mellom smitteverntiltak og å åpne igjen. Det er viktig å få kulturen i gang igjen, sier hun.

Endringer så raskt som mulig

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det ikke er aktuelt å gjøre meteren kortere.

– Nei. Alle fra kultursiden understreker at meteren er riktig og viktig. Spørsmålet er fra hvilket punkt. Skulder til skulder, eller nese til nese. Det er et viktig spørsmål, og det får våre fagfolk ta en vurdering av, sier hun.

Hun vil ikke si noe om hvor raskt eventuelle nye regler kommer på plass, men understreker at dette er et prioritert område hos både direktoratet og regjeringen.

– Det lurer sikkert alle på. De kommer så fort de er ferdige. Vi gjør det så fort vi kan. Helsedirektoratet er vant til å jobbe raskt, sier Erlandsen.

En rekke aktører deltok

Foruten Erlandsen deltok politisk rådgiver Emma Lind fra Kulturdepartementet og fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet fra myndighetenes side.

Fra kultursektoren deltok Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører og Film & Kino.

