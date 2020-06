Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver for å koronateste

Helsedirektoratet skal sette i gang et prøveprosjekt for å benytte spyttprøver for å diagnostisere personer med covid-19.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Foreløpige undersøkelser viser at spyttprøver er et godt alternativ til den nese- og halsprøven som blir brukt i dag, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag. Helsedirektoratet skal sammen med Oslo kommune sette i gang prøveprosjektet fra 15. juni på tre forskjellige steder i Oslo. – Dersom prosjektet går bra, vil dette bres ut til resten av landet i løpet av de neste månedene, sier Høie. Høie sier at av alle som har blitt koronatestet i løpet av de siste to ukene, var det kun 0,53 prosent som hadde covid-19. – Den siste uken har det ikke vært noen innleggelser på intensivavdelinger, og 96 prosent av alle som har fått påvist smitte, er nå friskmeldt, sier helseministeren. (©NTB)

Reklame Badebaljen for voksne er endelig tilbake på lager