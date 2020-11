Helsetilsynet er varslet om smitteutbruddet ved sykehjem i Eidsvoll

Kommuneoverlegen i Eidsvoll varslet tirsdag Helsetilsynet etter at alle beboere ble smittet og ni er døde ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad.

– Varselet er på bakgrunn av de alvorlige konsekvensene utbruddet på Villa Skaar Valstad har hatt, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til VG.

Han understreker at varselet ikke er på bakgrunn av mistanke om kritikkverdige forhold.

Etter at Jensen og to representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) kom ut fra sykehjemmet etter et arbeidsmøte onsdag, møtte han den fremmøtte pressen.

Ikke avdekket noe alvorlig

– Dette er en høyt prioritert oppgave. Vi skal ha et lite møte før vi reiser videre til neste sykehjem. Vi har en god dialog og det er ikke avdekket alvorlige ting som gjør at man må iverksette tiltak umiddelbart. FHI vil komme med en tilbakemelding til sykehjemmet med et mulig forbedringspotensial eller innspill før helgen, sa kommuneoverlegen.

Samtidig som han avdramatiserte situasjonen, var han klar på at hendelsen er alvorlig.

– Det er det verste vi har hatt relatert til helse i Eidsvoll så langt jeg kan huske, sa han.

Flyttes ikke

Per i dag er 26 ansatte smittet og samtlige av de 23 beboerne som bodde på sykehjemmet da utbruddet startet, har fått påvist smitte. Ni av dem er døde og åtte er erklært friske, skriver Romerikes Blad.

Kommuneoverlegen sa videre at det ikke er aktuelt å flytte beboerne til et annet sted.

– Det er ikke et hensiktsmessig tiltak nå. De som bor her nå, er enten smittet eller friskmeldt. Ingen av de smittede har alvorlige symptomer, sa Jensen.

Solberg ringte

Statsminister Erna Solberg (H) ringte denne uka til sykehjemmet og Eidsvoll kommune.

– Jeg skjønner at dette går hardt inn på dem som har ansvaret for det, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

Solberg sa også at myndighetene ønsker å gjøre eldreomsorgen personlig og nær, ikke i fullt smittevernutstyr.

