Helsetilsynet vil bøtelegge Haukeland etter at seksåring døde

Helsetilsynet vil straffe Haukeland universitetssjukehus etter at feilbehandling av seksåring førte til dødsfall.

Seks år gamle Djabrail Sulejmanov døde i fjor etter å ha fått feil sprøyte i forbindelse med kreftbehandling på sykehuset.

Politiets etterforskning av saken har avdekket at et lignende tilfelle skjedde på sykehuset i 1999, ifølge NRK. Da var det en mann i 20-årene som fikk feil medikamenter under sin cellegiftbehandling på Haukeland, og de pårørende søkte erstatning fra sykehuset etter at mannen døde som følge av feilbehandlingen.

Helsetilsynet ble tidligere i år bedt av politiet om en vurdering av Djabrail-saken. Ifølge svarbrevet, som NRK har fått innsyn i, anbefaler Helsetilsynet å bøtelegge helseforetaket, mens de under tvil vil frikjenne legen.

Seks år gamle Djabrail, som led av hjernesvulst, døde som følge av at legen som behandlet ham, forvekslet to cellegift-sprøyter. Den ene skulle settes i hjernen og den andre skulle i blodårene, men feil sprøyte ble satt i hjernen. Etter tre uker i koma, døde seksåringen.

