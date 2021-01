Helsetoppene står samlet bak mutanthåndteringen

Regjeringen og fagmyndighetene har stått samlet om håndteringen av det britiske mutantviruset. Helseministeren sier regjeringen raskt har fulgt opp rådene.

Helseminister Bent Høie (H) måtte i løpet av helgen flere ganger svare på spørsmål om myndighetene hadde gjort nok for å hindre spredning av den britiske virusvarianten. Oslo-regionen er stengt ned etter at viruset fikk gå uoppdaget i flere uker, noe som gir frykt for et større utbrudd.

Helsetoppene sto samlet bak mutanthåndteringen på pressekonferansen søndag kveld.

– Jeg klarer iallfall ikke å komme på noen uenigheter mellom oss knyttet til dette. Her har regjeringen raskt fulgt opp de raske rådene som kom fra fagmyndighetene våre. Det første vi gjorde var å stoppe flytrafikken fra Storbritannia. Det var fly som måtte snu i luften og lande igjen, sa Høie.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sa seg enig.

– Det har ikke vært noen uenighet, og det er mange tiltak som er ment å være beskyttende både mot den engelske varianten og mot andre virusvarianter. Det gjelder både ved grensepassering, og karantene. Det å forsterke karantenering har vært et veldig viktig tiltak, som har fått noe mindre oppmerksomhet, sa hun.

– Det inkluderer også de tiltakene som ble iverksatt etter nyttår. Og de siste tiltakene som kom nå. Men alt dette har vi vært samlet om, understreket Stoltenberg.

