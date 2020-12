Helt jevnt mellom Sp, Ap og Høyre på ny måling

På nok en meningsmåling er Senterpartiet like stort som Arbeiderpartiet og Høyre. Alle partiene får i overkant av 21 prosent av stemmene.

I målingen som er gjort av Norstat for Vårt Land , får Sp 21,3 prosent mot Høyres 21,8 og Aps 21,4. Det er en framgang på 2 prosentpoeng for Sp hos Norstat.

Det er andre gang denne måneden at Senterpartiet når slike høyder. På en måling fra Opinon 9. desember fikk partiet 22,2 prosent mot Aps 21,8, ifølge nettstedet Poll of polls.

Vedum stjeler velgere fra nær alle partier, men henter flest fra hjemmesitterne, viser Vårt Lands gallup. 114.000 av dem som ikke stemte ved forrige stortingsvalg i 2017, ville nå stemt på Sp. Det er 40.000 flere enn i november.

Men nettopp dette gjør fallhøyden stor for Senterpartiet, advarer valgforsker Bernt Aardal. Disse velgerne finner nemlig langt sjeldnere veien til valglokalet enn andre.

– Frp har blitt rammet av dette før. De lå høyt før valg og gjorde det skarpt blant tidligere hjemmesittere, men på valgdagen stemte mange av dem ikke, sier han til Vårt Land.

For de andre partiene er det mindre endringer. Frp får 12,1 prosent, en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng. SV kan derimot notere seg en framgang på 0,6 prosentpoeng til 8 prosent.

Både Venstre, KrF må fortsatt finne seg i å ligge under sperregrensa med en oppslutning på henholdsvis 3,1 og 3,8 prosent. Det må også MDG og Rødt, med 3,8 og 3,3 prosent. For Rødt er resultatet det dårligste i en Vårt Land-måling på to år.

Målingen omfatter 952 respondenter. Feilmarginen er mellom 0,9 og 3,0 prosentpoeng. Den er størst for de største partiene.

