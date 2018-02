Ann-Kristin Hallerdalen (60) er hedret med Carnegies heltemedalje i gull etter at hun reddet fem personer ut av et brennende hus i fjor.

Det er første gang siden 2010 at medaljen i gull deles ut. Medaljen ble delt ut i forbindelse med et kommunestyremøte i Modum kommune i Buskerud mandag.

Hallerdalen oppdaget røykutvikling i et trehus i Åmot klokka 5 om morgenen natt til søndag 23. april i fjor etter å ha hentet en datter på fest.

Hun varslet umiddelbart nødetatene. Etter at rop, banking og tuting ikke ga noen reaksjoner fra personer inne i huset, tok hun seg inn. I første etasje klarte hun å varsle en far med tre barn, som alle lå og sov. I andre etasje klarte hun også å vekke en sovende mann. Det var da stor røykutvikling inne i huset, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen roser Hallerager for redningsinnsatsen og for omsorgen hun etterpå viste for barna som ble reddet.

– Du har gjort en stor innsats. Det er svært få som får tildelt Carnegies heltemedalje. Det å få den i gull henger spesielt høyt. Ann-Kristin Hallerdalen er en riktig helt, sier styreleder Liv Arnesen i Carnegie.

