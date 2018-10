Her blir det 10 til 15 minusgrader til helga

- Husk ullundertøy hvis du skal på hytta! Og dunjakke ... og skjerf ... og votter, skriver meteorologene.

Meteorologisk institutt varsler kjølige netter i Sør-Norge til helgen. I fjellet ventes det tosifrede minusgrader.

- Husk ullundertøy hvis du skal på hytta! Og dunjakke ... og skjerf ... og votter, skriver meteorologene på Twitter.

- Til helgen vil nordavinden dominere i hele landet på grunn av et lavtrykk som legger seg i nord. Da venter vi kuldegrader på nattestid stort sett i hele landet, uttalte statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til Nettavisen torsdag ettermiddag.

- Gradvis lavere temperaturer

- På dagtid i lavlandet kan det bli noen plussgrader. I Sør-Norge venter vi gradvis lavere temperaturer, og natt til søndag kan nattetemperaturen i fjellet i Sør-Norge komme ned i minus 10 grader, og på dagtid kan det bli mellom minus 1 og minus 5 grader. Nedbør som snø venter vi bare i Nord-Norge og da fra Lofoten og nordover. Mot slutten av helgen svekkes lavtrykket, uttalte Nordhagen.

Tirsdag kommer snøen

Til NTB sier statsmeteorolog Martin Granerød at helga med fordel kan brukes til å legge om til vinterdekk, for tirsdag kommer snøen på Østlandet.

Prognosene viser at det bygges opp et høytrykk over Skandinavia i helgen, men i løpet av neste uke kommer det et lavtrykk fra sentrale steder på kontinentet som går nordover.

- Det betyr at en ny front skal passere Østlandet i løpet av tirsdagen. Det er da en mulighet for at den kalde lufta blir liggende, slik at nedbøren kommer som snø eller frysende nedbør på begynnelsen av dagen. Senere på dagen vil det gå over til regn, sier Granerød.

Han opplyser at Sør-Norge og Østlandet er mest utsatt, og det meldes at det vil komme mye snø, men allerede onsdag er det meldt plussgrader.

