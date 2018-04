Her blir det opp mot 15 grader

Neste uke kommer varmen for fullt flere steder i landet.

(sa.no/nettavisen): – Neste uke kan det bli temperaturer som er litt over normalen, sier Per Egil Haga som er vakthavende meteorolog ved Metereologisk institutt.

For en vår som har vært kaldere enn vanlig, betyr det kraftig temperaturøkning. I Østfold og Stavanger meldes det opp mot 15 grader torsdag i neste uke. I Oslo meldes det 14 grader samme dag. I Bergen 13 grader og i Kristiansand 12 grader. I Trondheim 14 meldes det om foreløpig temperaturtopp på 14 grader tirsdag og onsdag neste uke.

Mye pent vær

Men vi skal ta for oss inneværende uke først. Og her er det mer enn nok å glede seg over.

– De neste dagene blir det fint vårvær. Et høytrykk har nå etablert seg i den sørlige delen av landet, sier Haga til Sarpsborg Arbeiderblad.

Nå venter dager med lettskyet pent vær og makstemperaturer på rundt 10 varmegrader på Østlandet. Sørlandet må leve med opp mot 7 plussgrader, mens Vestlandet kan glede seg opp temperaturer godt over 10 grader. I Molde meldes det om temperaturer opp mot 15 grader i slutten av uka.

– Det kan fortsatt være litt kaldt om natten og morgenen. Da kan temperaturen være under nullstreken. Vinden vil komme fra nordøstlig retning og være litt sur. Men i solveggen vil det bli ganske behagelig, sier vakthavende meteorolog.

Litt regn til helgen

Til helga kan det komme litt nedbør. Men ifølge Per Egil Haga er det snakk om forsvinnende lite regn. Og selv om det blir litt mer skyet i helgen, er det ventet vårlige temperaturer.

Nå skal det tas et lite forbehold så langt ut i prognosen, men etter helgen blir det trolig mer sol og enda varmere.

Høyere temperaturene vil mildere luft fra sørligere breddegrader sørge for.

– Anslaget på 15 varmegårder kan være noe optimistisk, men det er tegn som tyder på at det blir temperaturer som blir over normalen på denne årstiden, sier han.

Nord



Lengst nord i landet blir det ikke samme solrike varmeperiode. Kraftig lavtrykk vil komme inn mot Finnmark og Troms med kuling og snø til Nord-Norge, skriver værbloggerne i StormGeo.

Les værbloggen: Strålende vær sør i landet i helgen, mye snø og kraftig vind i nord.

Varsel: Det meldes også om stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge og Vestlandet. Du kan se mer på varsom.no.

