Her er den beste private barnehagen

I konkurranse med 393 barnehager er den private barnehagen Norlandia skistua barnehage i Holmenkollen i Oslo kåret til Årets barnehage 2018 av Private barnehagers landsforbund (PBL).

- Det er utrolig hyggelig å få en slik utmerkelse, men denne gir jeg først og fremst til de ansatte. Det er deres fortjeneste at jeg står her og mottar prisen, sa daglig leder i Skistua barnehage, Annette Strand, da prisen ble delt ut mandag.

Fem finalister



Juryen begrunner valget spesielt med et «meget imponerende arbeidsmiljø i barnehagen».

Prisen går til én av de om lag 2000 medlemsbarnehagene til PBL. Totalt kom det inn forslag på 393 forskjellige barnehager fra hele landet, og det har ifølge en pressemelding fra PBL vært et enormt engasjement blant foreldre, besteforeldre og ansatte som i vår foreslo kandidater til prisen.

I sommer ble fem finalister plukket ut:

Læringsverkstedet Grandehagen

Norlandia Skistua barnehage

Prestelva barnehage

Småfolk barnehage

Tronvik gårdsbarnehage



- Scorer svært høyt

Juryformann og styreleder i PBL, Eirik Husby, sier det var krevende å kåre en vinner.

- Når det er sagt er det en meget verdig vinner fra Oslo. Prisen er først og fremst en hyllest til hele sektoren for den utrolige gode jobben som gjøres i barnehager over hele landet, hver eneste dag. For det er ikke uten grunn at barnehagene scorer svært høyt på tilfredshet blant foreldrene, sier Husby, og legger til:

- Hvert år utmerker barnehager – og private barnehager spesielt – seg i store nasjonale undersøkelser om kundetilfredshet, sier han.

Høyre: - Sånne vil venstresida forby



Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), angriper nå venstresiden i politikken:



«Sånne vil venstresida forby! Denne barnehagen er en av de som Ap, SV, Sp og Rødt kaller velferdsprofitører, og kjeden får ikke lenger lov å bygge barnehager i Oslo», skriver Lunde på Facebook.



VIL HA: Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde mener private aktører i barnehager blir ett av de viktigste verdivalgene i valget neste år.

Lunde viser til at vinnerbarnehagen både har fornøyde foreldre og ansatte, og et veldig lavt sykefravær.



«Dette er kanskje ett av de viktigste verdivalgene ved kommunevalget neste år - la alle gode krefter slippe til eller la ideologi styre. Jeg ønsker private velferdsleverandører velkommen - både fra barnehage til sykehjem. Les og lik hvis du også mener at kun de beste skal få ta vare på barna og besteforeldrene våre!», fortsetter hun.

