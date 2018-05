Her er det fare for lyn og torden

Østlandet kan vente seg røft vær onsdag.

(Drammens Tidene): Onsdag ettermiddag er det fare for lyn og torden over store deler av Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt.

VÆR-BLOGG: Kjølig, men fin 17. mai



I Drammensområdet er det ventet temperaturer på rundt 26 grader. Ifølge yr.no oppstår tordenbygene ofte på varme dager som dette.



– Grunnen til at det oftest er torden på ettermiddagen er fordi det tar tid å varme opp bakken. Den varme luften stiger da oppover, gjerne helt opp til 10 kilometer. Da kan vi få en høy sky som strekker seg fra én kilometer over bakken til 10 kilometer, forklarer statsmeteorolog Bjart Eriksen.



If Skadeforsikring anbefaler folk å trekke ut kontakten til blant annet TV-en, vaskemaskinen, stereoanlegget og ruteren.



Torden kan høres over en avstand på cirka 25 kilometer. Det kan imidlertid ta noe tid mellom lynet og tordenskrallet, da lyden går omtrent én kilometer på tre sekunder.



Onsdag kveld er det også ventet en del regnbyger. Disse kommer heldigvis til å avta i løpet av natten og ikke være like kraftige på 17. mai.

