Her er det snødekke og minusgrader

Minusgrader og snødekke på flere fjelloverganger.

OSLO (Nettavisen): Det har vært minusgrader en rekke steder natt til onsdag, blant annet viste de fleste målestasjonene i Hedmark og Oppland minusgrader klokka 2. Kaldest i natt var Juvasshøe med minus 9,9 grader.

Lastebil mot personbil på E6 i Oslo

Trafikkuhell på E6 Furuset retning Alnabru. Flere biler involvert. Skaper mye kø, meldte Vegtrafikksentralen øst klokka 07.57.

- En lastebil har kollidert med en personbil, meldte Oslo-politiet.

Klokka 08.26 melder Vegtrafikksentralen øst at bilene er berget på E6 mellom Furuset og Alnabru i Oslo og at veien er åpen for trafikk.

Bilde fra E6 ved Furuset onsdag ved 08-tiden.

Minner om vinterdekk

Snødekke, minusgrader og frisk bris. Slik løs værmeldingen for E16 over Filefjell onsdag morgen.

For E134 over Haukelifjell er det meldt om vekslende bart og bått og minus 3 grader. Her er det liten kuling og skyet vær.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det onsdag morgen stort sett snø- og isdekke. Klokka 05.30 var det minus 2 grader, flau vind og delvis skyet.

- Vi er klinkende klare på at det er bilistene sitt ansvar å ha rett dekk nå, sier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

- Har du ikke vinterdekk nå, er det et sjansespill, sier han.

Kaldluft brer seg i Europa

Tirsdag meldte Meteorologisk institutt at kaldluften brer seg i Europa denne uka. Særlig i Vest-Europa blir det kaldere enn normalt for årstiden.

Minusgradene har lagt seg over Norge, her vist som blåfarge på kartet fra Meteorologisk institutt.

Sjekk hvordan kaldluften brer seg i Europa denne uka! Særlig i Vest-Europa blir det kaldere enn normalt for årstiden. pic.twitter.com/zjAvMHDroN — Meteorologene (@Meteorologene) October 23, 2018

