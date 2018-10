Her er Norges mest voldsutsatte fylker

Finnmark, Oslo og Vest-Agder topper statistikken over anmeldte lovbrudd for vold og mishandling sett i forhold til innbyggertallet.

OSLO (Nettavisen): Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser hvilke fylker som topper statistikken for personoffer etter ulike lovbrudd.

Tallene for 2017 viser at det er Finnmark, Oslo og Vest-Agder som topper statistikken for antall ofre for vold og mishandling om vi ser på tall for anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere. Finnmark har 8,3 ofre per 1000 innbyggere, mens Oslo og Vest-Agder har 7,1.

Videre på topp ti-lista finner vi Aust-Agder (6,4), Telemark (6,3), Østfold (6,3), Nordland (6,3), Troms (5,9), Vestfold (5,5) og Rogaland (5,2).

30.000 voldsofre

I rene tall er det snakk om rundt 30.000 personofre på landsbasis for denne lovbruddsgruppen, vold og mishandling. Det er 629 personofre i Finnmark, 4765 i Oslo og 1300 i Vest-Agder.

For alle lovbruddsgrupper er det Oslo, Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Finnmark, Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder som utgjør topp ti-lista.

I hovedstaden er det ifølge SSB-tallene 38,3 personofre per 1000 innbyggere. I rene tall er det 25.551 ofre for anmeldte lovbrudd i Oslo i 2017.

Færre anmeldelser totalt

SSB-tallene for 2017 viser at det kommer færre anmeldelser for lovbrudd totalt sett, men samtidig at flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

I alt 140.000 forskjellige personer ble registrert som ofre for 151.000 lovbrudd i løpet av fjoråret. Dette tilsvarer 2,7 prosent av befolkningen. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra året før. Siden SSB startet med denne type statistikk i 2004 er omfanget av registrerte kriminalitetsofre i befolkningen redusert med nesten én tredjedel.

Mens det siden 2004 har vært en vedvarende nedgang i tyverianmeldelser, har det samlede antallet av personofre for andre lovbrudd hatt en stabil eller økende utvikling.

Flere barn og bedrageriutsatte

Sammenlignet med 2014 ble det registrert 4800 flere ofre for annet vinningslovbrudd i 2017. Det dreier seg i hovedsak om personer utsatt for bedrageri. I samme tidsperiode anmeldte 4500 flere personer å ha blitt utsatt for vold og mishandling eller seksuallovbrudd. I disse tallene ligger også drøyt 2600 flere barn under 15 år.

I alt ble nesten 8100 barn i denne aldersgruppen registrert som ofre for denne typen lovbrudd i 2017, melder Statistisk sentralbyrå.

Antallet barn under 15 år som er registrert blant ofrene for disse typene lovbrudd, er dermed langt flere enn i alle foregående år med offerstatistikk.

