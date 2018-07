Her er tallene som viser at 2018 er tidenes varmeste og tørreste sommer

En fersk sammenligning gjennomført av Norsk meteorologisk institutt, viser at 2018 allerede nå er tidenes varmeste og tørreste mange steder.

Norsk meteorologisk institutt (MET) anser 1947 som den tørreste sommeren som har blitt registrert. Nå har instituttet sammenlignet 2018 med 1947.

Vi starter med temperaturene, der flere tidligere somre kan konkurrere med 2018, men ikke helt. I år startet de varme dagene i mai, og ennå har vi mulige varme dager i resten av juli og hele august som skal registreres før de endelige tallene er klare.

Varme i tall



Nedenfor kan du se foreløpig 2018-tall fra MET sammenlignet med tidligere somre med høye temperaturer.

Tørke har vært et stort tema i 2018. Ikke minst for mange bønder er tørken kritisk. Produksjonen av blant annet fôr har gått kraftig ned.

Tørkesommeren 1947

- 1947 anses som det tørreste året vi har målt, sier klimaforsker Hanne Heiberg ved MET til Nettavisen.

- Hittil i sommer så har Sør-Norge fått ganske lite regn. Vi fører sommerstatistikker fra juni til august, så det er for tidlig å sammenlikne somrene i 1947 og 2018. Men for månedene mai, juni og hittil i juli, så viser tallene at det har vært tørrere i år enn i 1947. I noen fylker med god margin. Det er viktig å påpeke at våre målinger ikke kan være veldig representative for fylkene som helhet, siden våre stasjoner ligger ganske spredt. Samtidig maler et stort antall stasjoner et ganske likt bilde, opplyser klimavakt Hanne Heiberg.

Her er METs fylkesoversikt:

Østfold: Omtrent like tørt som i 47, 30-60% av normalen.

Akershus: Ikke like tørt som i 47, 40-70% av normalen.

Oslo: Omtrent like tørt som i 47, 30-50% av normalen.

Hedmark: Langt tørrere enn i 47, 30-40% av normalen.

Oppland: Langt tørrere enn i 47, 20-60% av normalen.

Buskerud: Er en del tørrere enn i 47, 20-50% av normalen.

Vestfold: Har ikke så mye data til sammenlikning.

Telemark: Er del tørrere enn i 47, 30-50% av normalen.

Aust-Agder: Er en del tørrere enn i 47, 30-60% av normalen.

Vest-Agder: Er en del tørrere enn i 47, 30-50% av normalen.

Rogaland: Er en del tørrere enn i 47, 40-50% av normalen.

Hordaland: Er en del tørrere enn i 47, 40-60% av normalen.

Sogn og Fjordane: Er tørrere enn i 47, 50-90% av normalen.

Møre og Romsdal: Er langt tørrere enn i 47, 30-50% av normalen.

Trøndelag: Er en del tørrere enn i 47, 30-90% av normalen).

Nordland, Troms og Finnmark: Har ikke vært spesielt tørre.

