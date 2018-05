Her går det helt galt for Oddbjørn i Norske Talenter-finalen

36 år gamle Oddbjørn By hadde kommet til finalen i Norske Talenter med en fantastisk hukommelse. Så gikk det galt.

Først: Tuva Lutro (13) vant Norske Talenter 2018 og 500.000 kroner. Tuva har imponert både dommere og NRK-seere med sin sang.

Hun vant etter stor dramatikk, spesielt for Oddbjørn By (36). Han har trollbundet dommerne med sin fantastiske hukommelse. Lørdag kveld gikk det galt.

- Det har aldri gått så dårlig på trening. Jeg vet ikke hvorfor. Det er jo leggetid for meg til vanlig nå, sa Oddbjørn By til Solveig Kloppen etter å ha havarert totalt i den siste oppvisningen på Norske Talenter.

Kommentaren fikk fram en usikker latter hos Kloppen som åpenbart visste at det ikke hadde gått som planlagt for By.

- Skal vi høre hva dommerne sier, spurte Kloppen.

- Jeg tror jeg vet hva de sier, svarte By.

VANT: 13 ÅR gamle Tuva Lutro vant Norske Talenter 2018.

I den siste opptredenen skulle Oddbjørn By huske 30 personer. En etter en kom de opp på scenen og presenterte seg kort med navn, samtidig som de viste en navnelapp.

De var alle helt likt kledd. By skulle plassere de 30 personene under riktig navneskilt på 90 sekunder.

Allerede fra starten var det åpenbart at Oddbjørn slet med å huske navnene. Tempoet var ikke som tidligere. Da det var 40 sekunder igjen, gikk det fremdeles over 20 personer rundt på scenen.

Da det var 30 sekunder igjen, sa Oddbjørn:

- Alle er jo like.

- Ja, jeg ba dem ta på seg noe pent. Det er en veldig homogen gruppe, sa Solveig.

Noen sekunder senere ga Oddbjørn opp og forsto at slaget var tapt.

Finalistene i Norske Talenter 2018, var:

Oddbjørn By



Vetle Tveiten Hoslemo



Bergen Shantykor fra Bergen



5torytellers



Rune Carlsen



Tuva Lutro



Sofie Frost



Mellow



Steinar og Cyrena Refsdal



Emil Bjørnstad



Joakim Visnes



Ian Mrimba



Mest sett siste uken