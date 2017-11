Her går Meyer til skjebnemøtet med Siv Jensen

Det tredje møtet på en uke.

Fredag like før klokken 9 troppet SSB-direktør Christine Meyer opp på finansminister Siv Jensens (Frp) kontor.

Et stort presseoppbud møtte Meyer, som hastet inn til møtet og ikke ga kommentarer om hva hun og Jensen skal prate om.

Det er det tredje møtet de to har de siste dagene, grunnet stor uro knyttet til omorganisering internt i SSB.

Torsdag meldte flere medier at Meyer vil fratre sin stilling.

Klokken 11 på fredag er de ansatte i SSB innkalt til et allmøte. Det er da ventet at Meyer vil informere om sin avgang,

Statistikkutvalget startet sitt arbeid i fjor høst og skal levere sin rapport 15. desember. Men samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Flere samfunnsaktører – inkludert sentrale parter i arbeidslivet som LO og NHO, har gitt uttrykk for tvil om Meyer er egnet til jobben og om SSB også i fremtiden vil kunne levere like godt til Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Torsdag ble det kjent at tillitsvalgte i SSB har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet etter tilbakemeldinger fra ansatte om store fysiske og psykiske reaksjoner.

