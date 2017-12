Her gikk det alvorlig galt: Stakk av etter å ha kjørt i fjæra med uregistrert bil

Bilen har pådratt seg relativt store skader på vei ned skråningen mot fjæra, men føreren er sporløst forsvunnet.

Mellom Grøtfjord og Tromvik på Kvaløya har det gått alvorlig galt for føreren av en eldre subaru.

Bilen har havnet utfor veikanten og rullet ned i fjærsteinene.

Politiet fikk først melding klokken 11.55 i formiddag. Da var bilen godt nediset.

- Vi fikk melding om at en eldre, uregistrert bil var havnet i fjæra. Melderne hadde sett inn i bilen og forsikret seg om at det ikke var noen der, forteller operasjonsleder Rune Nilsen til Nordlys.

MELDTE FRA: Forbipasserende meldte fra om utforkjøringen til politiet klokken 11.55 andre juledag.

Materielle skader

Sannsynligvis har utforkjøringen skjedd en eller annen gang i løpet av natt til andre juledag.

Nordlys var på stedet klokken 14.

Bilen har pådratt seg relativt store skader på vei ned skråningen mot fjæra.

Blant annet er bakruta og en siderute knust, og deler av taket er presset noe ned etter den ville ferden mot fjærsteinene.

TOK SKILTENE: Enten har sjåføren tatt med seg bilskiltene etter utforkjøringen. Alternativt har vedkommende stjålet en uregistrert bil forut for utforkjøringen.

Ikke bilskilt

Det er flere mulige årsaker til at bilen ikke hadde bilskilt. Enten har bilføreren tatt med seg skiltene før vedkommende forlot stedet, muligens fordi han eller hun ikke hadde alt sitt på det tørre.

Et annet alternativ er at bilen er avskiltet og stjålet forut for kjøreturen natt til første juledag.

Det eneste personlige eiendelen som ligger igjen på stedet er et eksemplar av «Deilige Dassboka», utgitt av Cappelen Damm for flere år siden.

Trolig vil sjåførens identitet forbli ukjent.

- Vi har ikke gjort noen tiltak fra vår side. Selv om bilskiltene er vekke, vil det være en enkel sak for oss å finne ut hvem den er registrert på. Men vi famler litt i blinde når det gjelder å finne ut hvem som faktisk kjørte bilen. I og med at det ikke er meldt om noen personskader, så vil vi prioritere andre og mer presserende oppdrag, forklarer operasjonsleder Rune Nilsen.

SKADET: Bilen har fått hard medfart på vei ned skråningen.

