Her har du størst sjanse for å oppleve 20 grader denne uka

Fuktig og varm luft er på vei og vil prege værsituasjonen denne uka. Det byr også på utfordringer med obs-varsler for jord- og snøskredfare.

Høytrykket som lå over Skandinavia i helga er borte og erstattes gradvis av et lavtrykk som bringer med seg fuktig og mild luft. Onsdag og torsdag denne uka er sjansene størst for mange plussgrader.

- Tror ikke det blir strålende

- Da får store deler av Europa, Sverige og Norge varmere luft, og det er gode sjanser for 20 grader flere steder sør for Nordland torsdag. Men jeg tror ikke det blir strålende, fint vær, og det kan komme noen regnbyger, sier meteorolog Justyna Wodziczko til Nettavisen mandag.

Her kan det bli regnbyger

Lavtrykket som nærmer seg kommer inn over Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge i løpet av et par dager. Her kan det bli regnbyger. Fra onsdag ventes det stor lavtrykksaktivitet og mye fuktig og mild luft treffer Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

- Her blir det ganske mye nedbør, spår meteorologen.

Selv om det ikke blir strålende vær på torsdag, er det sjanse for å få 20 grader mange steder i #Norge sør for Nordland. pic.twitter.com/y8r3a6Y1Qy — Meteorologene (@Meteorologene) 16. april 2018

- Østlandet får stort sett oppholdsvær, men en liten stiv kuling fra sørvest på Vestlandet kan komme som fallvind ned fra fjellet i øst. Så det blir nok ikke så strålende som vi opplevde det i helga, sier meteorologen om værutsiktene Østafjells.

Advarer for jord- og snøskred

For Østlandet er det sendt ut obs-varsel om jordskredfare på gult nivå denne uka. Varselet gjelder perioden tirsdag til onsdag og i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Trøndelag.

Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, 15-25 mm/døgn, ifølge yr.no. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet (under 300-400 moh), og faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt, heter det i varselet.

På nettsiden varsom.no kan du sjekke oppdatert skredvarsel.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, lyder rådet.

I nord er det varslet skredfare på rødt nivå. På mandag ventes det stor snøskredfare i region Sør-Troms og Indre Troms. Problemet er vedvarende svakt lag og våte løssnøskred.

- Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, heter det i varselet på yr.no.

Her er sjansene for vårflom størst

Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for vårflom i år, ifølge NVE. I Sør-Norge gjelder det de store elvene østafjells som dreneres i fjellområdene i Sør-Norge, inkludert indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag samt sideelever til de større elvene østafjells. I Finnmark og Troms gjelder det særlig vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk.

Her er vassdragene NVE holder et særlig øye med i år. Prosent-tallene angir sannsynligheten for å overstige gitte varslingsnivåer.

