Her kan en nesten 100 år gammel varmerekord ryke

I så fall vil Karasjok ha den nye offisielle varmerekorden for hele Nord-Norge.

Ta frem badebuksen og blås opp badedyrene – nå er sommeren endelig kommet til Finnmark.

– Ja, det blir varmt i dag og utover uken. Over 30 grader ventes flere steder i fylket, sier statsmeteorolog Geir Bøyum til iFinnmark.

Spesielt i indre strøk legger heten et godt lokk over dem som bor der.

– Den offisielle varmerekorden ble satt i Sihccajavre utenfor Kautokeino i 1920. Den er på 34,3 grader, opplyser Bøyum.

Kan ryke torsdag

Og på onsdag er det altså meldt 34 grader i Karasjok på ettermiddagen.

– Betyr det at denne rekorden kan ryke allerede i morgen?

– Ja, den kan det, bekrefter meteorologen.

Både Lakselv, Kautokeino, Alta og Kirkenes kan også se frem til temperaturer rundt eller over 30 grader utover uken.

Venter flere heterekorder i nord

Tirsdag ble det varmerekord i Mo i Rana med 32,6 grader. Nord-Norge får beholde det varme været litt til, og onsdag er det mulighet for enda flere rekorder.

Tirsdagens varmerekord ble notert på målestasjonen på lufthavnen. Forrige varmetopp var 32,5 10. juli i 2014. Også i Trøndelag ble det notert flere varmerekorder, varmest var Verdal med 33 grader.

– Vi har også registrert noen tangeringer enkelte steder, med samme måling som tidligere rekorder, men ikke en ny rekord, sier statsmeteorolog Ida Fossli hos Meteorologisk institutt.

Det varme været strekker seg fra Trøndelag til Finnmark. Det ble målt over 30 grader på flere plasser tirsdag.

– Den varme luften ligger over hele landsdelen. Det samme gjelder også for onsdagen, og vi venter at det vil bli veldig varmt enkelte steder, spesielt i indre strøk. Trolig er det Troms og Finnmark som stikker av med de varmeste temperaturene onsdag, lover meteorologen.

– Men intet varer evig, legger hun til.

For dagene framover kommer Finnmark best ut. De vil beholde været inn mot helga, mens resten av Nord-Norge etter hvert får litt nedbør

De siste to dagene har mange varmerekorder blitt slått rundt omkring i landet, og vi har oversikten klar 🤓 Tabellen viser både tangering av tidligere rekord (m. stjerne) og overskredet rekord. Kun målestasjoner som har vært i drift i minimum 15 år er med! Foto: Morten Tvedten pic.twitter.com/iqqrIvOXKA — Meteorologene (@Meteorologene) 18. juli 2018

