Her må de koke drikkevannet i Oslo

Bakterier funnet i drikkevannet gjør at flere må koke vannet.

Flere beboere i indre Oslofjord har de siste dagene fått tilstendt en tekstmelding, der de blir rådet til å koke drikkevannet.

«Vann- og avløpsetaten har iverksatt kokeanbefaling for beboere og virksomheter i et område vest for Mosseveien fra og med Kongshavn og sydover ned til og med Ulvøya, samt øyene Bleikøya, Sjursøya, Ulvøya, Ormøya, Malmøya og Malmøykalven», skriver vann- og avløpsetaten i Oslo kommune på sine nettsider.

MELDING: Her er varselet flere i indre Oslofjord har fått om at drikkevannet må kokes.

- Det er funn av bakterier i drikkevannet på et prøvepunkt i området, så det vi gjør nå er at vi fortsetter å ta prøver for å finne kilden, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler ved vann- og avløpsetaten til Nettavisen.

Ifølge Spieler er det små mengder av bakterien intestinale enterokokker som er funnet. En tarmbakterie som ikke skal påvises i drikkevann.

- Ikke farlig om det kokes

Et varsel til berørte innbyggere sendes ut hvis man frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet kan gi sykdom. Inntil videre er derfor den klare anbefalingen å koke vann som skal drikkes og brukes til matlaging.

- Om det kokes så er det ikke farlig. Men vannet bør fosskoke i ett minutt, sier Spieler.

- Hvordan har det kommet bakterier i drikkevannet?

- Ofte kan vi se at det ved veldig kraftige regnskyll, så kan det komme på noen utsatte steder noe vann inn i rørene. Men siden det er så små mengder, kan det være veldig vanskelig å finne årsaken, sier hun.

Fakta: Om vannet må kokes

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til: * All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C * Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises * Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler * Isbiter * Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes * Tannpuss Ukokt vann kan brukes til: * Koking av mat * Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå * Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn * Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig * Klesvask * Renhold i huset * Annet bruk hjemme Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel Kilde: Folkehelseinstituttet

- Ikke melding om syke



- Har noen blitt syke av bakterien? - Jeg har ikke fått melding om at noen er blitt syke, sier Spieler, og viser til helsemyndighetene: - Vi følger drikkevannsforskriftene, og når vi har funn av bakterier som ikke skal være der, selv om det er små mengder, så følger vi anbefalingen som er koking av vann til mat og drikke, sier hun.

Spieler opplyser at prøvesvarene etter vannprøvene som nå er tatt flere steder, skal være klare torsdag.

- Nå har vi gått ut og varslet de berørte, og de vil få et nytt varsel torsdag, sier hun.



