Her regnet det 100mm på 12 timer

I Bergen falt det 55 millimeter med regn natt til lørdag.

– Det ser ut til å bli litt lettere nå i kveld og i morgen tidlig, sier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet.

Søndag ettermiddag skal det imidlertid dryppe en hel del igjen, før nedbøren endelig gir seg for helgen.

100 millimeter

– Rent nedbørmessig gjelder det å komme seg gjennom helgen nå, oppmuntrer Andersen.

Til uken blir det nemlig en hel del bedre. Da blir det bare skiftende bygevær og det er slett ikke verst sammenlignet med helgeværet.

Bare natt til lørdag falt det 55 millimeter nedbør ved Florida i løpet av 12 timer.

Andre steder var det enda verre. Kvamskogen fikk 84 millimeter mens på Gullfjellet falt det hele 100 millimeter på 12 timer.

– Og det er jo kommet en del mer etter at vi målte i dag morges, minner meteorologen om.

Ny elv

Det har imidlertid ikke vært de store meldingene om flom og vannskader. Det har vært enkelte trafikale utfordringer i distriktet, men Bergenstrafikken har sluppet billig unna.

– Nedbøren kommer ganske jevnt, det kan være en del av grunnen til at den ikke skaper de store problemene, bekrefter Andersen når BA spør.

Regnværet minner mye om det som var tidligere denne uken, da meteorologen fortalte at det lå en atmosfærisk elv over Bergen. Ifølge Andersen er det et lignende fenomen som er skyld i helgens vannmasser.

– Det er en slags elv som kommer med stadig påfyll av nedbør.

Andersen forklarer at et system med nedbør bølger frem og tilbake over Vestlandet og blir liggende i vårt område hele helgen.

Det vil altså vare frem til mandag. Da faller temperaturen noe, men regnet avtar også betydelig.

