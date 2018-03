Her skal de fjerne 100 parkeringsplasser

- Jeg synes det er litt egoistisk, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

I forbindelse med en større utbygging ved Diakonhjemmet sykehus på Vinderen i Oslo, deriblant bygging av 124 nye omsorgsboliger, fjerner byrådet 100 av dagens parkeringsplasser på sykehusområdet.

Det selv om antall brukere vil øke med utbyggingen, og det er definert et behov for 250 parkeringsplasser.

Ifølge reguleringsplanen for området, som ble vedtatt av bystyret i forrige uke, vil det kun bli noen få p-plasser på gatenivå, i Diakonveien.



«I tillegg til de p-plasser som omtalt over tillates inntil 150 bilplasser under terreng, som erstatning for sykehusets/høyskolens eksisterende plasser innenfor planområdet», står det i detaljreguleringen.

Minst tjue prosent av disse plassene skal være plasser for elbiler, og det skal også gjøres plass til seks sykkelplasser per 10 sengeplasser.

Stang: - Gjør bilister til fiende



Fjerningen av parkeringsplassene ved sykehuset, der mange eldre skal bo, får tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) til å reagere.

EGOISTISK: - Jeg synes vi som kan sykle er litt egoistiske når vi nekter de som ikke kan det å bruke bil, sier Stang.

Høyre og Fremskrittspartiet var de eneste partiene i bystyret som stemte for å beholde dagens 250 parkeringsplasser

- Vi er jo i en situasjon hvor vi alle ønsker oss at flest mulig forflytninger skal skje kollektivt, ved gange eller sykling. Men så er det slik at noen av oss mener at bilen er en venn og ikke en fiende. Vi mener det er en venn vi noen gang trenger, sier Stang til Nettavisen.

Han mener saken nok en gang viser at det rødgrønne byrådet har gjort de som trenger bilen til «en fiende».

- I dette tilfellet snakker vi om et prosjekt for mennesker som ikke har samme mobilitet som mange andre. Det er nettopp fordi de ikke så lett kan sykle at de får disse omsorgsboligene, sier han

STORE PLANER: Her er området som er omfattet av reguleringsplanen, og som består av blant annet bygging av 124 omsorgsboliger, sykehjem og studentboliger.

- Det er egoistisk



Høyre-toppen frykter at færre parkeringsplasser også vil bety mindre besøk til de eldre.

- Vi må huske på at de som skal bo i omsorgsboligene har et stort behov for å få besøk, og per definisjon er det mange av vennene deres som heller ikke kan sykle eller bor slik at det er kronglete å reise kollektivt. Og hvis de ikke kan kjøre for å besøke de som bor i omsorgsboligene, blir resultatet at de som bor der ikke får besøk, sier han, som mener byrådet nå går for langt i sin bilpolitikk.

- Vi ser denne trenden i alle prosjekter i byen om dagen. Det er nærmest et angrep på bilister som sådan. Jeg skjønner jo at de som er unge og spreke og bor på Grünerløkka ikke trenger bil, men de burde unne i alle fall gamle og syke å få lov til å dekke sine behov, sier Stang, og påpeker:

- Jeg synes vi som kan sykle er litt egoistiske når vi nekter de som ikke kan det å bruke bil, sier han.

- Hva vil dere gjøre med saken om dere får byrådsmakt igjen om to år?

- Hvis de ikke rekker å begynne å bygge før valget i 2019, og det da blir et skifte, så vil jeg anbefale sykehuset om å søke på nytt. Jeg lover at de som virkelig har behov for bil, skal få mulighet til å bruke det, sier han.

OMSORG: Diakonhjemmet har inngått avtale med Oslo kommune om bygging av 124 omsorgsboliger, og slik vil det etter planen bli seende ut.

- Flaut å være politiker



Den tidligere ordføreren karakteriserer det som «litt flaut» det som skjer i Oslo, etter at hundrevis av parkeringsplasser er blitt fjernet i sentrum.

- Mange sier de føler at de ikke er velkommen i byen lenger. Og hvis et bilfritt sentrum betyr et dødt sentrum, så har vi gjort oss selv en bjørnetjeneste. Da frykter jeg at flere vil reise til kjøpesentrene for å handle i stedet, sier han.

Han tror mange også reagerer på tiltakene som erstatter p-plassene.

- Hvis vi prøver å tvinge på folk sånt tullball som utekontor og andre rare ting, så ler folk av oss. Vi blir jo gjort litt narr av, og det er nesten så det er litt flaut å være politiker, sier Stang til Nettavisen.

Han gir samtidig honnør til Miljøpartiet de Grønne (MDG).

- Jeg skal gi MDG honnør. Til tross for at de er et forholdsvis lite parti, har de totalt parkert Arbeiderpartiet i bilspørsmål. Det er imponerende hvordan MDG og Rødt med sine få mandater styrer hele Oslo, sier han.

- Har vært bred tilslutning



Leder av byutviklingskomiteen i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap), slår tilbake mot kritikken fra Stang.

- Dette er en sak som kommer med innstilling fra byrådet til bystyret, og siden vi er et mindretallsbyråd er vi avhengig av støtte fra andre. Her har jo alle partiene bortsett fra Høyre og Frp vedtatt dette i bystyret, så det er vedtatt med bred tilslutning, sier Evensen til Nettavisen.

- Hva tenker du om kritikken fra Stang?

- Jeg er ikke helt enig i premisset Fabian Stang legger til grunn. Det disse parkeringsplassene er ment å dekke er primært for ansatte og besøkende. Og for ansatte og besøkende vil situasjonen gjerne være annerledes enn det Stang beskriver, sier hun.

UENIG: - Jeg er ikke helt enig i premisset Fabian Stang legger til grunn. Det disse parkeringsplassene er ment å dekke er primært for ansatte og besøkende, sier leder av byutviklingskomiteen i Oslo, Victoria Marie Evensen.

- Får egne plasser

Evensen mener forslaget som nå er vedtatt er balansert.

- Man tar parkeringsdekningen noe ned, i tråd med kravene til midlertidig praktisering av krav til parkering. Vi har normer som gir oss et utgangspunkt for hvordan vi skal beregne parkering, og den endringen byrådet gjorde, er i tråd med det, påpeker komitélederen.

Hun legger til at omsorgsboligene som bygges dessuten får egne parkeringsplasser i tillegg til de 150 plassene, i henhold til dagens midlertidige norm. Ifølge reguleringsplanen blir det imidlertid ikke snakk om mange plasser, men 0,6-1,8 p-plasser per 10 sengeplasser.

«Parkering skal fastsettes i nedre del av intervallet», påpekes det i planen.

- Fortsatt et solid antall

Ap-politikeren beskriver antall p-plasser ved sykehuset fortsatt som høyt.

- 150 plasser er fortsatt et ganske solid antall parkeringsplasser, og så er det jo sånn at området her også har en god kollektivdekning og også vil få det fremover, sier Evensen, og legger til:

- Vi mener forslaget gir en riktig balanse mellom muligheten til å parkere til de som trenger det, og muligheten til å reise kollektivt, sykle eller gå for de som kan det, sier hun.

Evensen påpeker samtidig at det er viktig at byen fungerer for flest mulig, og dekker de ulike behovene folk har.

- Jeg oppfatter at de det er en ganske bred enighet om at vi skal satse på kollektivtrafikk, om at vi skal bygge ut sykkelveier og at det er et mål å få spesielt utslippene fra privatbilismen ned. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å være uenig i hva som vil fungere best, men det er også vårt fokus. Det er ikke å straffe folk, men å få til noe som er bra for byen og menneskene som bor her, sier hun.

Ny t-banestasjon



Diakonhjemmet har inngått en 30 års leieavtale med Oslo kommune for omsorgsboligene og et aktivitetssenter som skal bygges. Byggeperioden er beregnet til to år, og boligene vil være innflyttingsklare om tre år.

I prosjektet, som har fått navnet Diakonhjemmet hage, skal det også bygges et nytt sykehjem og studentboliger. I tillegg åpner reguleringsplanen for nye boliger, nærings- og undervisningsbygg og en ny t-banestasjon.

Det norske Diakonhjem er en diakonal ideell stiftelse med virksomheter innen helse, omsorg og utdanning.

