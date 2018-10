Her skal mannen ha forsøkt å lokke 13-åringen inn i bilen, og tilbudt ham godteri

Politiet satte inn store ressurser da alarmen gikk mandag ettermiddag. Hjemme hadde foreldrene drillet gutten i rutiner for hvordan han skulle opptre i slike situasjoner.

(Tønsbergs Blad): Flere patruljer ble sendt til Tolvsrød for å lete etter en mørk Mercedes SUV. Det skjedde etter at en 13 år gammel gutt kom hjem fra skolen og fortalte at en mann hadde forsøkt å lokke ham inn i bilen sin.

Oppdragsleder for Vestfold, Inge Landsrød i Sør-Øst politidistrikt, opplyser at gutten er avhørt.

Det var ved 15-tiden 13-åringen sto på parkeringsplassen ved Trimveien, på vestsiden av Meny Tolvsrød, mens han ventet på en kamerat som var inne i butikken. Da skal en mann i en mørk Mercedes SUV kommet kjørende og stanset ved gutten. Mannen skal ha tilbudt gutten masse godteri om han ble med i bilen hjem til mannen.

Gutten kastet seg på sykkelen og tråkket rett hjem, mens sjåføren skal ha kjørt etter, men svingt av i retning Vallø. Da gutten var trygt hjemme ble politiet kontaktet.

Politiet samler informasjon

Oppdragsleder Inge Landsrød bekrefter at det ble sendt flere patruljer til området.

– De lette etter bilen, og forsøkte å sikre tekniske spor, sier Landsrød til Tønsbergs Blad.

Samtidig avhørte en patrulje både gutten og hans foreldre.

– Vi har opprettet sak på dette, og samler informasjon. Vi er foreløpig på undersøkelsesstadiet, sier oppdragslederen.

Guttens far forteller til tb.no at sønnen har beskrevet sjåføren som noe rufsete, med skjeggstubber og mørkt hår.

Selv er ikke far i tvil om at de mange gangene mor har snakket med gutten om hvordan han skal opptre om noe slikt skulle skje hjalp.

Oppskaket

– Vi har snakket om det mange ganger, forteller far.

– Også hva han skal se etter, slik at han kan gi en god beskrivelse til politiet. Sønnen min er bilinteressert, og var sikker på at det var en Mercedes mannen kjørte.

– Hvordan har sønnen din det nå?

– Han har roet seg ned, men han var svært oppskaket da han kom hjem og fortalte hva som hadde skjedd, forteller han.

Les flere saker fra Tønsbergs Blad her.

Mest sett siste uken