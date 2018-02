Her skal Stian Blipp og Jamina Iversen gifte seg

Vakre Domkirkeodden på Hamar er stedet når Stian Blipp og Jamina Iversen gir hverandre sitt ja 19. mai.

(Gudbrandsdølen Dagningen): Samboerne har vært et par siden 2013, og i oktober i fjor offentliggjorde de forlovelse og bryllupsplaner.

– Vi ble kjent gjennom felles venner, fortalte Jamina Iversen til GD i 2013.

Den profilerte programlederen fortalte om det forestående bryllupet på TV 2s God Kveld Norge lørdag.

Der kom det også fram at Blipp skal være mer enn middels opptatt av bryllupsplanlegging, men at han prøver å la andre ta seg av underholdningen denne dagen, og sier til TV 2 at han skal konsentrere seg om å være en "dude" i smoking som gifter seg.

På spørsmål om barn, er han ikke vond å be.

– Du skal ikke se bort fra at det snart løper en liten Blipp med capsen bak fram i kulissene her, sa Stian Blipp til God kveld Norge lørdag kveld.

Han er snart aktuell med en ny runde av Stian Blipp-show på TV 2.

– Det er helt fantastisk at TV 2 gir oss sjansen til å fortsette å utvikle programmet. Stian BlippShow er et hjertebarn for alle oss som jobber med det, og at vi nå kan bekreftet en sesong til gjør at vi kan holde på alle de flinke folkene i prosjektet. Vi lover å ikke ligge på latsiden. De neste månedene skal vi bruke til å koke opp snadder som gjør sesong to til et salig fyrverkeri for alle som ser på, sa en glad Stian Blipp til NTB, da det ble kjent at han fikk fortsette konseptet.

Les flere nyheter fra Gudbrandsdølen Dagningen her.

Mest sett siste uken