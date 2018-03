Her snur Listhaug ryggen til pressen

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) rømte fra pressen etter å ha unnskyldt seg flere ganger på Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Etter å ha måttet komme med gjentatte unnskyldninger for sin omstridte Facebook-post fra stortingets talerstol, sto pressen stilt opp for å snakke med justminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingets vandrehall torsdag ettermiddag.

Men da Listhaug først kom, var hun lite villig til å snakke med det store pressekorpset som hadde møtt fram.

Hun kom med en kort uttalelse, før hun snudde ryggen til pressen og bare gikk. Med forografer og journalister løpende etter gikk hun ut av Vandrehallen og inn i en av korridorene på Stortinget.

Deretter ble pressen stoppet av Listhaugs rådgivere.

- Jeg har én kommentar, og det er at jeg har gitt en uforbeholden unnskyldning i stortingssalen. Nå er min jobb videre å sørge for at vi kan trygge landet enda bedre, bygge ut beredskapen. Denne regjeringen og Fremskrittspartiet har satt i gang byggingen av et beredskapssenter, vi styrker beredskapstroppen, har stryket Politiets sikkerhetstjeneste og har fulgt opp veldig mange av de punktene som vi så sviktet den 22. juli. Så det blir et viktig arbeid for meg, og det er egentlig har å si, sa Listhaug før hun gikk.

Unnskyldte flere ganger



Listhaug fikk hard medfart i Stortinget torsdag, og måtte tåle en sjelden krass kritikk fra opposisjonspartiene. Mot slutten av debatten så hun seg nødt til å understreke at hun gir en uforbeholden unnskyldning.

- Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Frp-statsråden.

Hun gjentok også at hun vil unnskylde kommunikasjonen i saken fordi den har såret personer som opplevde terroren 22. juli.

- Og med det håper jeg, president, at man tror meg på at jeg faktisk mener dette fra dypest i mitt hjerte, sa Listhaug fra talerstolen.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tok talerstolen igjen sa han at han tror Listhaug på at hun er lei seg.

- Jeg tar imot unnskyldningen, sa Støre.

Støre: - En mangelfull unnskyldning



Støre var imidlertid ikke fornøyd etter Listhaugs første unnskyldning.

- Vi tar imot når folk sier unnskyld. Det synes jeg er folkeskikk i Norge, men jeg synes det var en mangelfull unnskyldning, fordi det hun sier er at hun blir lei seg hvis folk blir lei seg. Og på to spørsmål fra meg tok hun ikke avstand fra det hun la ut, om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av om terroristers sikkerhet enn av nasjonens sikkerhet. Så det fikk vi ikke noen unnskyldning for, sa Ap-lederen til Nettavisen.

Han sa det nå er vanskelig å ha tillit til Listhaug.

- Jeg mener det er kritikkverdig at statssråden ikke forstår at den typen billedbruk og utsagn skaper holdninger der ute vi bør være bekymret for. Når landets justisminister ikke forstår det, som skal være opptatt av lover og sikkerhet, så mener jeg det er vanskelig å ha tillit til den statsråden som hver dag skal ta vare på den sikkerheten for oss, sa han.

Lysbakken: - Ikke lett å forstå



Også SV-leder Audun Lysbakken var forvirret av unnskyldningen.

- Hun skryter jo alltid av at hun kaller en spade for en spade, men i dag var det jammen meg ikke lett å forstå det hun sa. Hun sa unnskyld, men hva hun unnskyldte seg for var uklart og det var en masse utenomsnakk. Det bar tydelig preg av at det fortsatt er viktigere for henne at ingen av hennes egne skal synes at hun er svak, enn å få ryddet opp i det kaoaset hun har skapt, sa Lysbakken til Nettavisen.

Han sa samtidig at det er bra det kom en beklagelse fra statsråden.

- Jeg synes hun kom med en voksen unnskyldning til slutt. Gjennom det så innrømmet hun jo at den kritikken mange av oss har kommet med den siste uken, har vært riktig. Det var bra at den kom, selv om den kom seint, sa Lysbakken.

- Erna har ikke kontroll



Da Sylvi Listhaug slettet den omstridte Facebook-posten onsdag ettermiddag, bildet av væpnede jihadister med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», begrunnet hun det med at hun ikke hadde rettighetene til bildet.

Også statsminister Erna Solberg (H) har unnskyldt posten, men Lysbakken mener saken viser at Solberg ikke har kontroll.

- Listhaug viser jo at statsminister Erna Solberg ikke har kontroll på egen regjering. Det er en naturlig konsekvens av at de har gått inn i et arrangert ekteskap med høyrepopulismen. Da får høyrepopulismen makt, og høyrepopulismen snakker på vegne av regjeringen, sier han.

