Her står farevarslene i kø - venter svært mye regn

Venter svært mye regn på Vestlandet tirsdag og onsdag. «Alvorlig situasjon», advarer meteorologene.

Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. For Hordaland er det farevarsel på oransje nivå for svært mye regn tirsdag og onsdag.

- Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det i varselet.

Oransje nivå er det nest høyeste farenivåer og betyr at meteorologen anser det som en alvorlig situasjon.

Kan komme 100 millimeter på et døgn

Tirsdag kveld og tidlig onsdag er det ventet 40-60 millimeter nedbør på seks timer i Hordaland.

Lokalt kan det komme opp mot 100 millimeter på 24 timer.

For Sogn og Fjordane er det sendt ut farevarsel på gult nivå. Her ventes tirsdag kveld til onsdag morgen 25-50 millimeter nedbør på seks timer.

Flom- og skredfare

NVE har sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Varselet er gyldig for tirsdag. Nytt varsel kommer klokka 11. Videre er det varslet jord- og flomskredfare på gult nivå for Vestlandet.

Farevarslene står i kø på nettsiden varsom.no, blant annet med varsel om svært mye regn i Hordaland.

Værvarselet for Hordaland tirsdag forteller om stiv kuling utsatte steder, regn og regnbyger. Tirsdag kveld økning til sørvest sterk kuling på kysten, kanskje liten storm utsatte steder. I tillegg blir det altså regn og lokalt mye nedbør.

Onsdag ventes for Vestlandet sør for Stad sørvest stiv og til dels sterk kuling utsatte steder, full storm rundt Stad.

Regnet fortsetter, og lokalt blir det mye nedbør.

Onsdag formiddag ventes dreining til vestlig liten og periodevis stiv kuling utsette steder, om kvelden nordvest liten kuling. Overgang til regnbyger, først i nord. Snøbyger over 800-1000 meter.

