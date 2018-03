Her stikker tyvene av med campingvognen

Tyvene brøt opp inngangsporten, rygget inn bilen og stakk av med en campingvogn verdt 180.000 kroner fra Williams Caravan grytidlig torsdag morgen.

(Sarpsborg Arbeiderblad): Det var operasjonsleder i Øst Politidistrikt som først meldte om det grove tyveriet i Råde.

Tyvene ble fotografert da de stakk av med vogna klokken 06.47 skjærtorsdag. Campingvognen er av merket Dethleffs 500 og er en sjelden jubileumsvogn.

– Når man først skal stjele en campingvogn, så er det ikke det smarteste å ta en så sjelden type som dette. Denne finnes det maks ti-tolv av i hele landet, så vi har et godt håp om at tyvene skal bli tatt, sier Sverre William Olsen hos Williams Caravan i Råde.

Campingvognen er sølvfarget med hvitt tak. Den er 230 centimeter bred og er trolig merket med skiltet «80». Ifølge Olsen sitter bedriften på relativt gode overvåkingsbilder av tyveriet.

– Det er en mørk bil som rygger inn, og alt er over på noen få minutter. Tyvene har nok vært her tidligere, for de visste akkurat hvilken vogn de skulle ha, sier han.

Bedriften har nå utlovet en dusør på 10.000 kroner til personer som kan bidra til å oppklare tyveriet. Facebook-posten deres er nå delt rundt 200 ganger.

– Jeg har et godt håp om at tyvene skal bli tatt, sier han.

Også politiet ønsker tips i saken.

