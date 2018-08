Her svever steinen! Hvordan er det mulig?

Da Sven Olaf Krona satt i utestolen hjemme hos seg selv, så han plutselig noe veldig rart. En stein som svevde i luften et par centimeter over bakken!

(Tønsberg Blad): Sven Olaf Krona forteller at han har stor interesse for fugler. Men at en stein skulle begynne å sveve hjemme i hagen hans på Føynland i Færder kommune, vekket nysgjerrighet hans umiddelbart.

– Jeg satt i en utestol og så ser jeg noe smått som beveger seg under en annen stol. Jeg blir nysgjerrig og legger meg ned for å se hva dette er, forteller han.

Og det han fikk se overrasket ham.

Se steinen sveve i videoen over.

Svevende stein

– I singelen på gårdsplassen svever det en stein. Den svever og svever og vil ikke lande, sier han.

Han fisket fram mobiltelefonen sin og filmet fenomenet.

– Steinen er under en centimeter stor og svever et par centimeter over bakken. Jeg filmer en snutt med mobiltelefonen, cirka ti centimeter over bakken, forteller han.

Under steinen er det et lite hull der steinen har ligget før den lettet fra bakken.

– Vi trenger undring

Selv har han funnet ut hva som er årsaken til dette fenomenet, og håper at avisens lesere vil ha glede av å undre seg litt over dette, slik han selv gjorde.

Krona forsikrer om at her det ikke noe juks eller filmtriks og han forteller at han har vist videoen til mange andre, og fått mange forslag.

– Forslagene er alt fra luftpress fra «under jorden» til åndelig påvirkning. Vi mennesker trenger noe å undre oss over, og jeg håper avisens lesere også vil la seg forundre, sier han.

Vinn Flax-lodd

Tønsberg Blad vil gjerne ha deres forslag til hva dette kan være. De trekker ut en vinner som får fem Flax-lodd for det mest kreative svaret og en vinner som får fem Flax-lodd for riktig svar. Svarene dine kan du legge inn i kommentarfeltet hos dem her.

