Her vandrer elgfamilien på Mjøsa

- Gå unna er rådet mitt, sier Tom Gundersen fra Viltnemnda.

(GD): Mange har lagt merke til elgfamilien som oppholder seg på Mjøsisen søndag. Det ser ut til at det er en elgku med to kalver, og en piggokse. Den lokale viltnemnda på Lillehammer er varslet og har de under oppsyn.

- Dette er elger som har vært der i en lengre stund. Akkurat nå har de det bedre utpå isen enn i skogen på grunn av mye snø, sier Tom Gunder fra Viltnemnda til GD.

De følger med og observerer og mener det er liten fare for at de går gjennom den tykke Mjøsisen.

- Så lenge de unngår råka utenfor renseanlegget og ved Strandtorget. De har vært der en lengre stund, og går og beiter innved strandkanten om kvelden og natta. De har det bra, sier Gundersen.

Selv om elgene er store dyr er de veldig harmløse. Gundersen oppfordrer likevel folk til å holde seg unna.

- Gå unna og prøv å trekk unna. En elg vil heller prøve å flykte dersom den føler seg presset, men den kan gå til angrep. Ikke press en elg til å gjøre vanskelige avgjørelser, sier Gundersen.

