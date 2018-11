Her var det 18 grader i dag

Fredag er det fortsatt mildt, men så kan vi se mot minusgradene.

Torsdag meldte meteorologene om uvanlig høye novembertemperaturer. Da Nettavisen snakket med Vibeke Thines ved Meteorologisk Institutt onsdag, fortalte hun at vi kunne få temperaturer helt opp mot 20 grader i Møre og Romsdal.

20 ble det ikke, men det ble målt over 15 grader flere steder på Vestlandet. Den høyeste temperaturen målt torsdag var 18,1 grader i Møre og Romsdal, forteller vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg.

- Grunnen til det er at vi har hatt en kraftig vind fra sør som har gitt en føneffekt. Det er relativt sett en varm luftmasse over Norge nå, sier han.

"Sommerlig" i #MøreOgRomsdal i dag! Her er noen av de høyeste temperaturene vi har målt så langt i dag. Rekdal på topp med 18,1 grader 🌡️ pic.twitter.com/SYDofvIhXj — Meteorologene (@Meteorologene) 15. november 2018

Fremover vil vi kunne se lite nedbør, takket være et lavtrykk som starter i sør og beveger seg nordover. Over helgen vil også de milde temperaturene synke, men vi kan glede oss over en nokså varm fredag.

Halve november er unnagjort, og temperaturen ligger over normalen i det meste av #Norge 🌡️ pic.twitter.com/Ie8R9aOPyS — Meteorologene (@Meteorologene) 15. november 2018

- Temperaturene blir ikke like høye som i dag, men på Møre og Romsdal vil det bli rundt 10 grader, forteller Selberg.

På Østlandet og Sørlandet kan vi vente oss rundt 8, mens det på vestlandet kan komme opp mot 10 grader.

- I Trondheim blir det rundt 8 grader, og det ser ut som det kan komme opp i rundt 8 i nord også.

Ellers kan vi vente oss ganske lite vind på Østlandet fredag. Det blir noe lokal tåke, men lite regn. På Vestlandet blir det mer vind, og i natt kan det komme opp i en stor storm ved Stad i Sogn og Fjordane. Vinden vil imidlertid minke i løpet av natten og fredag morgen. Det er også uttrykk for litt regn i ytre strøk.

Både i Møre og Romsdal og i Nord-Norge er det også vind og noe regn som venter, og særlig i Troms og Vesterålen ventes nedbør og opp mot en liten storm.

Etter en klissvåt oktober, har #Bergen så langt i november kun målt 62 millimeter nedbør. Det er 24% av normalen for denne måneden, og det ser ikke ut til å komme mye ndbør de neste dagene heller! Rekorden for november er 559 mm målt i 2005. pic.twitter.com/HRKjwJuxBA — Meteorologene (@Meteorologene) 15. november 2018

Fredag blir både våt og vindfull i #Vesterålen og #Troms. Vi får regnbyger og sørvestlig sterk kuling, Vesterålen kan få liten storm om ettermiddagen. pic.twitter.com/Rmz0BxKic9 — Meteorologene (@Meteorologene) 15. november 2018

