Hermstad topper MDGs liste i Hordaland

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har satt nestleder Arild Hermstad (54) øverst på stortingslisten i Hordaland.

Det ble avgjort på Vestland MDGs nominasjonsmøte for Hordaland valgkrets lørdag.

– Vi er i ferd med å koke kloden og ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Norge trenger tøffe politikere som tør å sette en stopper for oljelobbyen, for bensinpopulismen og for den egoistiske først-meg-selv-og-så-meg-selv-politikken som dagens regjering fører, sier Hermstad i en pressemelding.

Plass nummer to på stortingslisten i Hordaland går til Josefine Gjerde (21).

