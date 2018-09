Hersleb får krisehjelp etter vold

En konflikt mellom to jentegjenger ved Hersleb videregående skole i Oslo har eskalert til flere masseslagsmål. Nå får skolen krisehjelp.

Siden skolestart har det vært fire masseslagsmål mellom jenter på Hersleb videregående skole i Oslo. Skolen sier de aldri har opplevd lignende.

Utdanningsetaten i hovedstaden sender nå helsetjenesten og eget miljøteam for å rydde opp i bråket på skolen som ligger i nærheten av Grønland på Oslos østkant.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier til NRK at saken er alvorlig.

– Dette er kjempealvorlig. Det er noe som oppstår fra tid til annen. Det skjer veldig mye rundt omkring på skolen våre, og i barne- og ungdomsmiljøene våre, som er alvorlig for dem det gjelder, sier Thorkildsen.

Hun ber skolen reagere klokt på det som har skjedd og sier det viktigste de kan gjøre er å jobbe systematisk for at alle skal føle seg trygge på skolen. Hun sier hun er glad for at konfliktrådet skal mekle.

Ifølge Utdanningsetaten ble det allerede i forrige uke satt inn vektere ved skolen. De var til stede på skolen da slåsskampene skjedde.

(©NTB)

Mest sett siste uken