Hettemannen i Lørenskogsaken er identifisert og sjekket ut av saken

Politiet opplyser i en pressemelding at den såkalte hettemannen i Lørenskogsaken onsdag kveld meldte seg for politiet og at han er sjekket ut av saken.

– Vedkommende er en norsk mann i 60-årene, som bor i nærområdet. Han meldte seg på politivakten i Lillestrøm onsdag kveld, etter å ha sett etterlysningen i mediene, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Hun sier videre at mannen ikke har noen kjent tilknytning til Lørenskogsaken, og han er sjekket ut.

Øst politidistrikt gikk 1. juli i år ut og etterlyste en mann med hettejakke som ble fanget opp av flere overvåkingskameraer nær Sloraveien som Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra 31. oktober 2018.

Han hadde da status som vitne i saken. Siden den gang har politiet vært ute i mediene flere ganger og etterlyst mannen.

I et intervju med NTB onsdag sa politiinspektør Hemiø at de antok at mannen måtte ha fått med seg etterlysningen, med tanke på oppmerksomheten saken hadde fått.

– Når han fremdeles ikke har tatt kontakt, mener vi det er mistenkelig, sa Hemiø.

Politiet sier torsdag at mannen har forklart at han ikke har fått med seg etterlysningen tidligere, og at han først onsdag kveld ble oppmerksom på at det kunne være ham politiet ønsket kontakt med.

– Han har avgitt forklaring om egne bevegelser til politiet, og har fremlagt dokumentasjon, blant annet i form av elektroniske spor, som verifiserer opplysningene. Hans forklaring støttes også av vitner, sier Hemiø, som legger til at politiet ikke kan se at de har fått tips om mannen tidligere.