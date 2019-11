Hevingsarbeidet av bilen i Jølstravatnet er i gang

Arbeidet med å heve bilen som ble tatt av et ras i Jølster i Sogn og Fjordane i sommer, har startet. Mannen (54) som satt i bilen, er ennå ikke funnet.

– Det er godt å endelig komme i gang. Det har vært ei belastning å vente så lenge, sier Kjell Otto Gjesdal til NRK.

Han er talsperson for familien og svogeren til 54-åringen som omkom da et stort ras gikk over fylkesvei 451 30. juli. Politiet mener det er sannsynlig at mannen er inni bilen.

Arendalsfirmaet Norwegian Tunnel Inspection står for hevingsarbeidet. Prisen er nærmere en million kroner.

Ei flåte på vannet blir arbeidsplass i tiden det tar å få opp bilen. Dette kan ta rundt to uker. Først skal en undervannsrobot finne bilen, deretter skal bunnmasse rundt bilen ryddes vekk.

– Så skal vi prøve å feste løfteutstyr i kjøretøyet og heve bilen opp til overflaten, sier politioverbetjent Torbjørn Thue ved Førde lensmannskontor.

Den dårlige sikten på bunnen skaper utfordringer. I tillegg har bilen en mørk farge.

