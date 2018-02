Høie: – Truslene måtte få konsekvenser

Helseminister Bent Høie (H) sier ledelsen i Helse Nord har gjort en god jobb med å sørge for at truslene fra direktør Tor Ingebrigtsen fikk konsekvenser.

– Det å komme med trusler er helt uakseptabelt og jeg har full tillit til den måten Marianne Telle og styret og ledelsen i Helse Nord har håndtert saken på. Dette var en så alvorlig sak at den måtte få konsekvenser, sier Høie til NRK.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland går alle av etter at styrelederen i Helse Nord gikk ut og fortalte at hun var blitt utsatt for trusler fra Ingebrigtsen. Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte fredag.

Helseminister Bent Høie forteller at han var orientert om saken allerede i forrige måned.

– Jeg fikk informasjon i begynnelsen av januar om hvem som sto bak truslene mot Marianne Telle, og forventet selvfølgelig at Helse Nord og styret i Helse Nord håndterte saken. Det har de gjort, sier Høie.

Telle bekreftet onsdag overfor Dagens Medisin at hun før jul ble truet av Tor Ingebrigtsen i forbindelse med striden om å etablere et såkalt PCI-senter i Bodø. Dette er et tilbud om avanserte metoder for behandling av pasienter med hjerteinfarkt. Nyetableringen i Bodø skal ledelsen ved sykehuset i Tromsø ha vært sterkt imot.

– Han sa at dersom så skjedde, ville det få alvorlige konsekvenser for mitt vedkommende. Han sa ting som at «vi er rasende på deg», «du vil bli knust», «du vil ikke ha noe igjen», sier Telle til iTromsø.

