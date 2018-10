Historisk høye høsttemperaturer

Fredag ettermiddag ble det målt rekordhøye høsttemperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag.

Det er meldt mye ruskevær denne helgen, men temperaturene er ventet å ligge godt opp på plussiden i store deler av landet.

Fredag ettermiddag ble det målt 18,4 grader ved målestasjonen Saupstad i Trøndelag, skriver Adressa. Det er den høyeste temperaturen som er målt så sent på høsten i Trondheim noen gang. Den tidligere varmerekorden var på 18,2 grader, 12. oktober for 13 år siden.

Torsdag slo Bergen rekorden for oktobervarme i Hordaland på 23,8 grader og oppjusterte med 0,7 grader.

Også i Nordland lå temperaturene godt opp mot 20 grader fredag.

Det er ventet store nedbørsmengder flere steder i landet i helgen, og det blir spesielt vått langs kysten på Vestlandet. Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Det er samtidig også ventet perioder med sterk vind på Vestlandet og i fjellområdene i Sør-Norge. Det vil trolig også bli mye vind lørdag på Svalbard. Meteorologene anbefaler derfor at man bruker vindtett tøy dersom man befinner seg i de mest vindfulle områdene og skal ut.

Bedre vær blir det på Østlandet. Til tross for ganske grått og kjedelig vær, er det meldt opphold, skyet eller delvis skyet, og temperaturer over 15 grader. Skyene vil ligge lavt. Det vil derfor være utrygt for lokal tåke flere steder.

