Hitra kommune ber FHI om flere vaksiner

Hitra har sendt en formell henvendelse til Folkehelseinstituttet (FHI) om å få tildelt flere vaksiner. Årsaken er smitteutviklingen i kommunen.

Hitra er tildelt 20 doser som skal gå inn i det ordinære vaksinasjonsprogrammet, der de eldste er prioritert. Men nå mener kommunen at de bør få flere vaksiner som kan gis til kritisk helsepersonell på grunn av det pågående koronautbruddet i kommunene Hitra og Frøya. Der er det hittil påvist over 80 smittede.

- Det pågående utbruddet er stort og har forgreininger til alle samfunnslag. Å sikre at helsetjenestene er oppe og går er derfor helt essensielt, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Det er åpnet for at tildelte vaksiner kan gå til kritisk helsepersonell tidlig, men det er ikke ønskelig at dette skal gå på bekostning av de eldste og mest sårbare, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Harald Martin Hatle.

(©NTB)

