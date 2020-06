Hjelpetelefon for koronaspørsmål stenges 30. juni

Frivillighetens koronalinje, den nasjonale hjelpetelefonen som har avlastet Helsedirektoratet og svart på koronaspørsmål, legges ned 30. juni.

Hjelpetelefonen ble opprettet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sammen i midten av mars, men nå er det snart slutt, melder Bergens Tidende.

– Etter hvert som smitten er mer under kontroll og samfunnet åpnes mer, har det blitt færre telefoner. Vi har hatt en avtale med Helsedirektoratet som går ut i slutten av juni. Både de og vi opplever mindre pågang nå, så behovet for et slikt tilbud er mindre, skriver Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, i en SMS til avisen.

Ifølge Gerhardsen har folk ringt om alt fra bekymring for smitte på jobb til reiseråd for hyttetur. Andre har trengt smittevernråd eller noen å prate med. Totalt har det blitt besvart 6.500 henvendelser.

Det er opprettet og utvidet en rekke telefontilbud i Norge i koronaperioden for folk som har spørsmål eller trenger noen å prate med, både nasjonale og lokale tilbud, som en egen telefon for sinne og frustrasjon i Trondheim, samt at mange har brukt faste tjenester som UDs hjelpetelefon, Kirkens SOS og Mental Helse sine telefonlinjer.

