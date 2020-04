Hjemmefester skaper hodebry i Helsedirektoratet

Politiet måtte rykke ut mange steder i landet for å stoppe hjemmefester natt til første påskedag. Nå advarer Helsedirektoratet om konsekvensene.

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand. Når man avholder fest, bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltakerne er syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han.

