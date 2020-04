Høie: – Bedre testing viktig for å lette på tiltak

– Testing, bedre sporing og rask isolering av smitte er svært viktig i neste fase før vi kan åpne samfunnet mer opp, sier helseminister Bent Høie (H).

Helseministeren understreket på tirsdagens pressekonferanse at de strenge tiltakene har vært tøffe og svært tunge for mange, men at de har vært viktige.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sa Høie.

