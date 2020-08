Høie: – «Grønt» kunne oppfattes som fritt fram

Ved å endre land fra «grønt» til «gult» håper helseminister Bent Høie (H) at folk holder seg i Norge. Regjeringens mål er å slippe stengte grenser.

– Land som var «grønne», kunne lett oppfattes som at det var fritt fram. Når vi nå sier at man skal unngå unødvendige utenlandsreiser, mener vi at det mest pedagogiske og riktige er å bruke gult, som vi er vant til at er en «stopp opp»-farge, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Helseministeren understreket at hvis nordmenn unngår unødvendige reiser til utlandet, vil det fortsatt være mulig å holde grensene åpne. Dermed vil det fortsatt være mulig å reise for dem som er avhengige av det.

– Vi husker hvor mange som mistet jobben i mars og april. Noe av årsaken til det, var at vi stengte grensene, understreket Høie.

