Høie bekymret for folk som sliter med rus og psykiatri

Helseminister Bent Høie (H) har sendt en anbefaling til sykehusene om hvordan de skal ta vare på folk som sliter med rus og psykiatri under koronakrisen.

Høie påpekte at dette er noen av samfunnets mest sårbare grupper og at de kan være særlig utsatt for å bli rammet av sykdommen. Han nevnte også hjemløse som en gruppe som trenger særlig omsorg.

– Det er viktig at de får den hjelpen de trenger i en situasjon som denne, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor laget en anbefaling til helsetjenestene om hvordan man best kan ivareta gruppens spesielle behov. Høie anmoder kommunene om å gjøre det de kan for å jobbe sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

