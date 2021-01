Høie ber kommunene i nord unngå søringkarantene

Helseminister Bent Høie (H) forstår at kommuner er redde for å få mutantviruset, men ber kommunene la være å innføre egne karanteneregler for Oslo-folk.

15 ordførere i Nord-Norge sier i helgen til NTB at de vurderer å innføre søringkarantene, mens ytterligere 13 holder døra på gløtt for å gjøre det seinere. Høie sier han forstår bekymringen, men ikke støtter tanken om søringkarantene.

– Regjeringen anbefaler ikke kommunene å innføre egne regler om karantene. Om det gjøres, bør veilederen om lokale karanteneregler følges, sier Høie til NTB.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har bedt regjeringen vurdere et utreiseforbud for Oslo-regionen. Det sier Høie at ikke er et nødvendig eller forholdsmessig tiltak.

– Vi mener at det ikke er nødvendig eller et forholdsmessig tiltak med et utreiseforbud fra Østlandet. Men det er veldig viktig at de som av ulike grunner må reise ut av disse kommunene holder god avstand til andre, og i størst mulig grad unngår kontakt med andre, sier statsråden.

Helseministeren understreker at det er innført lokale tiltak for å hindre smittespredning.

– Jeg har stor forståelse for bekymringene til kommunene i nord og i andre deler av landet, som nå frykter at de skal få smitte med den engelske virusvarianten. Derfor har vi gitt en klar anbefaling til innbyggerne i de ti kommunene, inkludert Nordre Follo, om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. I tillegg er det innført svært strenge tiltak for å stoppe utbruddet raskt, sier helseminister Bent Høie (H).

