Høie ber kommunene planlegge hva de trenger av smittevernutstyr

I et brev onsdag ber regjeringen om at kommunene planlegger for hva de trenger av smittevernutstyr og bestiller det som trengs.

Kommunene skal bestille nok, slik at det rekker første halvår 2021, opplyste helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag. – Vi sender i dag brev til kommunene hvor vi oppfordrer dem til å bestille utstyret de trenger allerede nå, sa han. I mars opprettet regjeringen en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr. Ordningen som Helsedirektoratet, Helse sør-øst og Sykehusinnkjøp fikk raskt på plass, har fungert godt, pekte Høie på, men ved nyttår er det slutt. – Ved nyttår vender vi tilbake til normale rutiner, hvor sykehusene og kommunene står for innkjøp av smittevernutstyr, sa helseministeren. – For å sikre at helsetjenestene har utstyret de trenger i en kritisk situasjon, forsterker vi det nasjonale reservelageret og gjør dette om til å bli et nasjonalt beredskapslager. Lageret skal inneholde utstyr for seks måneders forbruk i kommunene og i sykehusene. (©NTB)

